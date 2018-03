'Bijna een derde van alle websites is met WordPress gemaakt'

De marktanalysewebsite W3tech stelt vast dat zo'n 30 procent van de websites op WordPress draaien. De onderzoekers analyseerden de tien miljoen meest bezochte websites via Alexa, en kwamen zo tot de bevinding.

Populairste CMS

Onder de content management systemen (CMS) heeft WordPress een marktaandeel van 60 procent. Joomla en Drupal, de tweede en derde populairste tools, hebben elk een aandeel van respectievelijk 3,1 procent en 2,2 procent. Volgens W3tech kon de oorsprong van de website achterhaald worden aan de hand van een aantal specifieke kenmerken.

Elk CMS heeft bijvoorbeeld een eigen gebruik van http-headers, alsook herkenbare toepassingen van HTML, CSS en JavaScript-code. Het is belangrijk om de nuance te maken dat meer dan de helft van de website nog steeds zonder een weblogtool werd gebouwd. Verder herkent W3tech ook niet elk CMS dat in omloop is.

Toch heeft het open-source-platform, dat 15 jaar geleden werd opgericht, een grote opmars gemaakt. Ondertussen is WordPress verkrijgbaar via twee verschillende vorken. Enerzijds is er de volledig gratis versie, en daarnaast kan je ook aan de slag met de betalende vorm die een aantal extra features brengt.

Doelwit

Maar anderzijds is niet alles rozengeur en maneschijn voor websites die op WordPress draaien. Het platform kampt steeds meer met problemen die veroorzaakt worden door plug-ins. Momenteel kunnen gebruikers aan de slag met allerlei nuttige toepassingen die ze aan hun website kunnen koppelen. Maar vaak zijn plug-ins op WordPress verouderd, waardoor websites die van de codes gebruik maken het risico nemen om slachtoffer te worden van cyberaanvallen.

Een onderzoek van het analysebureau Sucuri Remediation Group toont aan dat WordPress-websites vandaag een belangrijk doelwit vormen. Van de 8.000 geïnfecteerde websites die de analisten in een kwartaal onderzochten, bleek 74 procent van WordPress afkomstig te zijn. Verder waren ook Joomla (17%) en Magento (6%) een opvallend slachtoffer.