BinckBank betaalt 12,5 miljoen euro voor robo-adviseur

In totaal betaalt de bank 12,5 miljoen euro waarvan 7,5 miljoen euro in contanten en nog eens vijf miljoen euro in aandelen. De merknaam Pritle verdwijnt en de 28 medewerkers van de start-up gaan aan boord bij BinckBank.

Pritle begon in 2014 met het ontwikkelen van een online beheerder. In 2015 nam het zelf de beleggingsonderneming Fundix over. Nu het zelf wordt overgenomen hoopt het verder te groeien onder de vleugels van een grotere speler.

Concreet biedt Pritle geautomatiseerd advies. Klanten stellen een profiel op en kunnen een bepaald financiëel doel instellen op een moment in de tijd, bijvoorbeeld budget om de studies van de kinderen te betalen of een aanvullend pensioen. Pritle maakt op basis daarvan een beleggingsportefeuille aan met kostenefficiënte indexfondsen dat elk kwartaal wordt aangepast.

Pritle werd opgericht en geleid door Thomas Bunnik. Hij zal zich binnen BinckBank toeleggen op de uitbreiding van vermogensbeheerdienstverlening in Europa.