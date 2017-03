"Binnen drie jaar mag je de eerste hyperloop komen proberen"

"Er is geen enkele treinverbinding in de wereld die winstgevend is," laat Ahlborn aan het begin van zijn keynote op Bosch Connected World weten. Daarmee is de toon gezet: Hyperloop Transportation Technologies (HTT) heeft de ambitie om openbaar vervoer te transformeren, en dat kan beter dan de volgens hem zwaar verouderde sporen waarop onze metro's en treinen rijden.

"Een van de redenen dat we het zuiniger kunnen en wèl winstgevend kunnen zijn, is omdat we zelf energie produceren. Maar het kan ook goedkoper in gebruik. Denk aan dertig dollar voor een ritje tussen San Francisco en LA (zo'n 500 kilometer of een klein uurtje vliegen, nvdr)." Die energie komt onder meer van de zon, zeker in het zomerse Californië. "En die ontwikkeling gaat door. Alternatieve energie wordt elk jaar beter en goedkoper!"

Ahlborn, een Duitser die momenteel in LA woont, wijst op de verschrikkelijke files die er onder meer in LA zijn. "Waar je woont bepaalt vandaag waar je werkt en zelfs wie je gaat daten. Als die persoon aan de andere kant van de stad woont dan is het gewoon onhaalbaar om elkaar regelmatig te zien."

Breder dan een paardenkont

De ceo van Hyperloop Transportation Technologies ziet vervoer door een vacuüm buis als de moderne versie van de trein die volgens hem al honderd jaar grotendeels hetzelfde is. Zijn bedrijf heeft de ambities om grote afstanden te overbruggen. Maar denkt ook na over private, tragere stedelijke (inter-suburb) verbindingen.

"Rails zijn vandaag 1,435 meter breed. Dat heeft een reden. Het is infrastructuur die letterlijk is gebaseerd op de dikte van een paardenkont! Dat moeten we veranderen, maak dat breder en je kan meer mensen veiliger verplaatsen. We hebben de technologie al. We kunnen pylonen maken, we kunnen buizen maken en ook een vacuüm is geen probleem. Bij de Large Hadron Collider (de deeltjesversneller) doen ze dat constant en een deel van dat team werkt ook voor ons."

We moeten nuanceren dat Ahlborn tijdens zijn speech op Bosch Connected World vooral zijn nieuw vervoersmiddel komt promoten. Er is geen tijd voor vragen en zaken als prijzen en concrete trajecten zitten nog in een bijzonder vroeg stadium. Maar hij benadrukt dat de hyperloop wel degelijk komt en winstgevend zal zijn.

"We nodigen je uit: binnen drie jaar mag je de eerste hyperloop komen proberen." Dat zou neerkomen op 2020. Dat magische jaar waarin, dixit menig technologisch orakel, de wereld 5G zal hebben en zelfrijdende wagens mainstream zijn. We zijn enigszins sceptisch, al is het maar omdat een commerciële hyperloop volgens uitspraken van het bedrijf twee jaar geleden nog tien jaar zou duren. Maar plannen zijn er wel degelijk.

"we zijn in 2013 begonnen. Eind 2014 hebben we een studie afgerond over de leefbaarheid en vandaag zijn er meer dan veertig bedrijven actief bezig met de hyperloop. We hebben zelf afdelingen in Spanje, Frankrijk, Tsjechië, de Verenigde Arabische Emiraten, Slovakije... We voeren momenteel een leefbaarheidsstudie uit in Indonesië.

Niet noodzakelijk met tickets

Alhborn wil ten alle koste geen traditioneel transportbedrijf zijn. Hij wijst er in zijn speech op dat veel concepten die zijn bedrijf onderzoekt afkomstig zijn van crowdsourcing. "Je krijgt gekke suggesties, maar soms ook geniale denkpistes. Moet je nog een papieren ticket hebben? En is ticketverkoop echt de beste manier om geld te verdienen of zijn er andere inkomstenbronnen? We zitten gemiddeld 50 minuten per dag op Facebook en dat is gratis. Maar in de wagen of de trein zit je vaak langer en daar probeert niemand je te entertainen in ruil voor wat geld."

Ook de pylonen waarop de Hyperloop zich door het landschap zal banen moeten multifunctioneel zijn. "We kunnen er bijenkorven in verwerken, of verticale tuinen." Het is duidelijk dat Ahlborn durft dromen en blijft benadrukken hoe zeer de hyperloop, aanvankelijk een idee van Elon Musk, het anders en beter zal doen. Wij kijken intussen geduldig uit naar 2020 om met een zelfrijdende wagen naar een Hyperloop-station te rijden.