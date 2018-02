Binnenkort 4G-netwerk op de maan

Het 4G-netwerk maakt deel uit van de ALINA-missie van Duits privéruimtevaartbedrijf PTScientists. Zij willen in 2019 het ruimteschip ALINA naar de maan sturen, voorzien van twee maanrovers die de oppervlakte van de maan moeten verkennen. Na de landing moet ALINA functioneren als een basisstation met 4G-connectie. De twee rovers kunnen dan hun data naar de basis sturen, die met een veel sterkere connectie de data kan uploaden. Daardoor kan de mensheid voor het eerst live HD-video streamen van de maan naar de aarde.

Samenwerking

Om een 4G netwerk op de maan te realiseren werkt PTScientists samen met Nokia en Vodafone Germany. Volgens hen is er een radicaal vernieuwende aanpak nodig om zo een netwerk te realiseren. De hardware moet natuurlijk kunnen functioneren in de slechte condities op de maan en zal volgens Nokia minder dan een kilogram in zijn geheel wegen.

Daarom werd er niet gekozen om een nieuwer 5G-netwerk te installeren op de maan. Die technologie staat volgens Vodafone en Nokia nog niet helemaal op punt. Na de eerste tests met 5G kunnen ze nog niet garanderen dat een dergelijk netwerk ook zou werken op de maan.

De twee maanrovers worden voorzien door Duitse autofabrikant Audi, die hun 'Quattro'-vierwielaandrijvingstechnologie en hun zelfrijdende software zal bundelen in een compacte maanrover om zo het oppervlak van de maan te verkennen.

Het doel

Het doel is om met de ALINA-missie aan te tonen dat er ook commerciële en algemeen beschikbare onderdelen kunnen gebruikt worden om zo de kosten te drukken. Nadien kan het station nog gebruikt worden als navigatiepunt voor toekomstige maanmissies en als basis om een goede communicatie-infrastructuur tussen de aarde en de maan op te bouwen.

PTScientists wil de ALINA in 2019 lanceren vanaf Cape Canaveral met behulp van een Falcon 9-raket van SpaceX. Als de missie succesvol afloopt, zouden ze het eerste privébedrijf zijn dat erin slaagt om op de maan te landen, 50 jaar na de bemande landing van de Apollo 17.