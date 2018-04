Binnenkort kunt u ook al uw Instagram-data opvragen

In de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal kondigt het door Facebook gecontroleerde sociale netwerk Instagram aan dat haar gebruikers binnenkort een kopie van hun data kunnen downloaden. De functie zal gelijkaardig zijn aan de manier waarop Facebook al sinds 2010 haar gebruikers toelaat hun gegevens op te vragen in een zipbestand.

Welke data?

Toch is het nog niet helemaal duidelijk welke data Instagram precies zal vrijgeven. Gaat het hier enkel om foto's, filmpjes en privégesprekken? Of kunnen gebruikers ook likes, reacties en lijsten van volgers exporteren? Instagram zelf is er op dit moment nog wat vaag over. 'Eens we de functie echt lanceren, geven we meer informatie. In essentie zullen gebruikers alles wat ze deelden kunnen downloaden en exporteren', aldus het sociale netwerk.

Alhoewel Instagram ondertussen al acht jaar bestaat, was het voor hun 800 miljoen gebruikers altijd erg moeilijk om content op het netwerk ook effectief op een ander toestel op te slaan. Foto's downloaden die op de tijdlijn verschijnen is via de app niet mogelijk, en zelfs foto's die je zelf ooit op je profiel plaatste, zitten vast aan het sociale netwerk.

GDPR

Naast een reactie op de heisa rond het Cambridge Analytica-verhaal, doet Instagram dit ook om te voldoen aan artikel 20 van de General Data Protection Regulation (GDPR), die binnenkort in Europa wordt ingevoerd. Dat stelt dat gebruikers recht hebben op 'draagbaarheid' van hun data, wat wil zeggen dat sociale netwerken persoonlijke data van hun gebruikers moeten vrijgeven en mogelijk moeten maken om over te dragen naar andere netwerken.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg werd de afgelopen twee dagen al ondervraagd in het Amerikaanse Congres in verband met Cambridge Analytica. Daar liet hij al weten de sociale netwerken onder zijn controle zich zullen aanpassen om te voldoen aan de GDPR, óók in Amerika waar dat in principe niet noodzakelijk is.

Het is nog niet duidelijk wanneer de functie effectief wordt gelanceerd, maar we kunnen ervan uitgaan dat we onze Instagramdata nog voor 25 mei kunnen downloaden. Vanaf dan treedt de GDPR namelijk in werking.