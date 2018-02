Binnenkort ook Stories op Google Search

Wie Snapchat of Instagram gebruikt, kent het concept van een 'story' ondertussen wel: een reeks foto's of video's met eventueel tekst op die beschikbaar is voor een beperkte periode. Die stories worden meestal binnen de app zelf gemaakt en zijn daarom vaak nog vrij eenvoudig. Met 'AMP stories' wil Google een nieuwe manier aanbieden om stories te maken in HTML code.

Het Accelerated Mobile Pages (AMP) project van Google werd al gelanceerd in 2015 en had voornamelijk als doel om webpagina's sneller te laten laden via smartphones. Met AMP stories wil Google hetzelfde doen voor pagina's die verschillende soorten media combineren.

Om hun nieuw platform te lanceren, werkt het techbedrijf samen met onder andere CNN, Vox Media en The Washington Post. Zij zullen vanaf vandaag via AMP stories experimenteren met nieuwe, interactieve manieren om verhalen te vertellen.

Op termijn wil Google de stories integreren in Google Search, eerst op smartphones maar later ook op andere platformen. Ondertussen kan die nieuwe versie van Google Search wel al getest worden via g.co/ampstories. Door een van de partners van AMP stories in te geven als zoekterm, zouden er verschillende "visual stories" moeten verschijnen tussen de zoekresultaten. Het systeem om die stories te maken is vanaf vandaag ook voor iedereen beschikbaar. Voor wie wil experimenteren met AMP stories voorziet Google zelfs een online handleiding.

Over een volledige release date van AMP Stories wil Google nog niets kwijt. Zolang het systeem nog in bèta is, komen er geen advertenties in de stories. Of dat bij de uiteindelijke release ook zo zal blijven, is op dit moment nog niet duidelijk.