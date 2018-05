Binnenkort speel je in virtual reality zonder draden of 'kader' in Antwerpen

Het initiatief komt van Telenet en investeringsbedrijf 9.5 Magnitude die vanaf volgende maand The Park openen aan de Belgiëlei in Antwerpen. De opzet is 'free-roam VR' waarbij je met vrienden of collega's samen een spel speelt. Maar in tegenstelling tot gelijkaardige concepten zit niet elke speler in een apart hokje, of ben je niet beperkt door bekabeling.

Om te spelen draag je een VR-bril met sensoren en een bijhorende rugzak. De ruimte zelf is uitgerust met een dertigtal camera's om alle bewegingen vast te leggen.

The Park is zeker niet de eerste VR-spelruimte in ons land. Zo biedt onder meer Virtual Room in Brussel iets gelijkaardigs aan. Maar daar speelt elke speler (met een HTC VIve) apart in een kleine kamer. The Park trekt dat open en geeft spelers één gedeelde ruimte om rond te lopen.

Op dit moment biedt The Park twee games aan: Moonlight survival, waar je jezelf verdedigt tegen zombies, en Alien Defense waar je als groep mariniers de wereld moet redden. Een sessie duurt één uur waarvoor je (volgende de huidige vroegboekkorting) 34,99 euro per persoon betaalt.

Voor het concept werkt Telenet samen met 9.5 Magnitude Ventures, een investeringsfonds dat zich toelegt op tailor-made start-ups. Telenet zegt dat het op deze manier autonoom en wendbaar een nieuwe business kan ontplooien. Het bedrijf sluit niet uit dat toekomstige games zelfs gelinkt kunnen worden aan lokale films of series.