BitGrail verliest 139 miljoen euro in verwarrende hack

Afgelopen vrijdag plaatste BitGrail op hun site een korte post met daarin de uitleg dat er 17 miljoen Nano-munten verdwenen zijn. Er zouden frauduleuze transacties hebben plaatsgevonden, maar wanneer juist maakt BitGrail niet bekend. Vrijwel onmiddellijk nadien werden alle transacties via het platform afgesloten en de koers van Nano nam een duik van 9,77 euro naar 8 euro per munt.

Het nieuws van de hack werd nogal sceptisch onthaald. Eerder in januari zette BitGrail alle transacties van Nano stop (toen nog bekend onder de naam 'Raiblocks') en besloten ze ook om de accounts van alle gebruikers van buiten de EU af te sluiten. Verschillende gebruikers vreesden toen al voor een "exit scam" van BitGrail-oprichter Francesco Firano. De timing van de hack zo kort na de andere controverses is voor velen dan ook nogal verdacht.

Ook het team achter Nano schuift de schuld door naar BitGrail. In een blogpost stellen ze dat Firano zowel hen als de cryptocommunity heeft misleid en dat het probleem bij de software van BitGrail ligt. In hun post deelden ze ook hun volledige chatlog met Firano over de hack. Daaruit blijkt dat hij aan Nano voorstelde om het grootboek aan te passen om zo de verliezen te dekken. Firano ontkent deze beschuldigingen. Zijn verweer: mocht de fout bij BitGrail liggen, zouden alle munten moeten gestolen zijn en niet alleen de Nano.

NANO on BitGrail have been stolen.



Unfortunately there is no way to give it back to you at 100% (we only got 4 MLN XRN right now).



The devs, as you have guessed, dont want to collaborate