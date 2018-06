Bithump gehackt: voor 27 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt

De hack vond vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag plaats, nadat het plaftorm wisselde van wallet-systeem. Bithumb heeft zijn klanten gevraagd om geen geld meer te deponeren voor handel in virtuele munten. Het laat weten dat het de overgebleven munten intussen heeft overgezet naar veilige delen van de beurs.

De koersen van de verschillende cryptomunten zijn gedaald na diefstal. Het is al de derde roof dit jaar bij een cryptomuntbeurs. In januari werd er 430 miljoen euro buit gemaakt bij het Japanse Coincheck en vorige week nog meldde het eveneens Zuid-Koreaanse Coinrail dat er roof van onbekende omvang had plaatsgevonden.