BKM verdubbelt omzet met vier strategische overnames

BKM uit Hasselt heeft een dienstenaanbod uitgebouwd rond vier pijlers: unified communications en collaboration, IT-oplossingen, document- en visuele oplossingen (waaronder printing) en connectiviteit. Het bedrijf vertrekt daarbij van het principe van de one-stop-shop, waarbij het bij zijn klanten als centraal aanspreekpunt optreedt voor diverse diensten. Tot de referenties van het bedrijf behoren klanten als Veritas, Studio 100, Sarens en Belisol. Met Attention IT (2008) en Businesscom (2010) voerde BKM de voorbije jaren al twee overnames uit.

In 2016 versnelde het bedrijf zijn groei via de acquisitie van telecomspecialist en branchegenoot Hexacom uit Steenokkerzeel. Dankzij die overname groeide BKM door tot een speler met 29 miljoen euro omzet, 170 medewerkers en een portefeuille van 16.000 klanten. Met name de eigen cloud en connectiviteitsoplossing van Hexacom zorgden voor een belangrijke bijdrage aan het concept van de one-stop-shop. Aansluitend op de acquisitie van Hexacom stelde zaakvoerder Bart Soetaers zich tot doel om tegen 2020 uit te groeien tot een speler met 50 miljoen omzet.

Overnamestrategie

Dankzij vier strategische overnames realiseert BKM die doelstelling twee jaar vroeger dan gepland. De overgenomen bedrijven zijn CC@PS (Westrozebeke, document- en printoplossingen, 10 medewerkers, 3,5 miljoen omzet), Data Unit (Diegem en Lummen, netwerk- en securitydiensten, 40 medewerkers, 13,7 miljoen omzet), Fonitel (Torhout, integrator voor telefonie en ICT, 15 medewerkers, 2,5 miljoen euro omzet) en VoXX (cloud voice via zeven resellers). Opmerkelijk: met de overname van Data Unit slaagde BKM erin het bedrijf los te weken van Engie Fabricom.

Dankzij de overnames groeit de omzet van BKM tot ruim 50 miljoen euro, waarvan een vaste inkomstenstroom van 18 miljoen. Tegelijk krijgt het bedrijf er heel wat nieuwe kantoren bij. Naast de vestigingen in Hasselt, Steenokkerzeel en Gent, is BKM via Data Unit nu ook aanwezig in Diegem en Lummen. Via CC@PS en Fonitel krijgt het Limburgse BKM stevig voet aan de grond in West-Vlaanderen. BKM telt nu 230 medewerkers en is in België de grootste partner voor Mitel, Unify, Sharp en Huawei. Alles samen bedient het bedrijf vandaag 20.000 klanten. Dankzij de overname van VoXX beschikt BKM nu ook over een operatorlicentie.