BlackBerry doet het beter dan verwacht

BlackBerry, dat eerder dit jaar stopte met het maken van telefoons om zich te storten op de softwaremarkt, maakt zijn kwartaalcijfers bekend voor het derde kwartaal, met een nettoverlies van 117 miljoen dollar. Dat is beter dan verwacht, en na aanpassingen zou dat neerkomen op 9 miljoen dollar winst. Het bedrijf past ook zijn winstverwachtingen voor het jaar aan. Het gaat er nu van uit dat 2017 (na aanpassingen) winstgevend wordt.

De helft van de inkomsten voor BlackBerry komt ondertussen uit de softwareproducten van het bedrijf, dat onder meer besturingssystemen maakt voor de mediaconsoles in auto's. BlackBerry heeft ook file sharing software en trackers voor mobiele toestellen in zijn mand. Inkomsten uit software en diensten stegen tot 160 miljoen dollar, tegenover 155 miljoen dollar vorig jaar. Daartegenover daalden de inkomsten uit hardware wel tot 62 miljoen dollar. Vorig jaar was dat nog 220 miljoen.

BlackBerry is er dus nog niet helemaal, al begint de vrije val zachtjesaan wel te stoppen. CEO John Chen verwacht dat het nog vier à vijf kwartalen zal duren voor BlackBerry volledig winstgevend is. Het bedrijf besloot om het schip helemaal om te gooien van falende smartphonemaker naar softwaremaker, na enkele kwartalen met zwaar verlies. Het bedrijf maakt dus zelf geen telefoons meer, maar de naam BlackBerry wordt nu geleased aan andere producenten, zoals het Chinese TCL Corp. Die zal nog wel nieuwe 'BlackBerry' telefoons uitbrengen. Ook een Indiase partner zou interesse hebben in een licentie op het merk, volgens Bloomberg.