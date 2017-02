BlackBerry heeft 0 procent marktaandeel

Onderzoeksbureau Gartner heeft dat woensdag gemeld.

In de laatste drie maanden van 2016 zijn wereldwijd 432 miljoen smartphones verkocht. Daaronder waren 207.900 BlackBerry's. Het marktaandeel was 0,0481 procent, naar beneden afgerond tot 0 procent.

Android heeft 81,7 procent van de markt in handen. iOS heeft 17,9 procent. BlackBerry's die op Android draaien, zoals de DTEK60 en de Priv, zijn overigens niet meegenomen in het marktaandeel.

Windows maar een haar beter

Windows 10 Mobile doet het maar een fractie beter dan BlackBerry met 0,3 procent. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 1,1 procent. De terugloop bij telefoons met Windows heeft te maken met een gebrek aan nieuwe modellen. Want sinds de lancering van Microsoft een jaar geleden tonen maar weinig andere fabrikanten in het besturingssysteem.

De totale smartphonemarkt blijft nog altijd toenemen. In het laatste kwartaal van 2016 ging het om een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.