BlackBerry komt met twee nieuwe toestellen zonder toetsenbord

BlackBerry is op de smartphonemarkt lang niet meer de belangrijke speler die het in 2009 was. Het bedrijf probeert zich al een tijdje om te turnen tot softwaremaker, maar via Optiemus, zijn hardware partner in India, komen er nog wel nieuwe smartphones uit onder de naam BlackBerry.

Een dikke maand geleden kwam de Key2 uit, een Android-toestel met, zoals de naam al doet vermoeden, een volledig toetsenbord, zoals we dat van Blackberry gewend zijn. Met de Evolve en Evolve X gooit het bedrijf het echter over een andere boeg. 5.99 inch 18:9 full HD-scherm, Android 8.1, 16 megapixel selfie camera en een gigantische batterij van 4.000 mAh. En geen toetsenbord. Een vrij typische smartphone dus, zoals er dit jaar nog twintig uitkomen bij andere merken.

Beide modellen worden in India op de markt gebracht, en kosten daar respectievelijk 24.990 roepies (314 euro) en 34.990 roepies (439 euro) voor het duurdere model. De toestellen komen daarmee in het hogere middensegment terecht, waar ze tegen de Nokia 7 en de OnePlus 6 moeten opboksen.