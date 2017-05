'Blackberry werkt aan virusscanner op afstand voor auto's'

De dienst zou ook in staat zijn beveiligingspatches te installeren. Volgens financieel analyst Gus Papageorgiou worden er momenteel tests uitgevoerd door Aston Martin en Range Rover. Matthew Clarke, woordvoerder van Aston Martin, beweert echter niet op de hoogte te zijn van zo'n product.

Autobeveiliging is een van de gebieden waar Blackberry op inzet nadat het zijn dominantie over de smartphonemarkt verloor aan andere spelers zoals Apple. Papageorgiou beweert dat de service vanaf volgend jaar gelanceerd zou kunnen worden. Het zou voor Blackberry ongeveer negen euro per auto, per maand opbrengen.

De interesse van automakers in cybersecurity is enorm gestegen sinds 2015. Toen vonden twee experts kwetsbaarheden terug in de software van Fiat Chrysler waardoor 1,4 miljoen auto's teruggeroepen werden. Via een internetverbinding konden hackers vanop afstand de controle verkrijgen over alle functies in de auto. (Reuters)