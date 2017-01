Blendle gaat richting 'Netflix voor journalistiek'

Tot nu toe kunnen gebruikers van Blendle, voor gemiddeld 35 cent per stuk, zelf artikelen selecteren. Met deze formule is het vergelijkbaar met iTunes, waar per nummer betaald kan worden. Maar oprichters Alexander Klöpping en Marten Blakesteijn wilden al langer richting het verdienmodel van Spotify en Netflix, waarbij je de dienst onbeperkt kan gebruiken tegen een vast bedrag per maand.

De nieuwe dienst doet hier aan denken. Met Blendle Premium krijg je voor 9,99 per maand dagelijks toegang tot 20 stukken uit 120 kranten en tijdschriften. Dat aanbod is voor elke lezer uniek en wordt algoritmisch vastgesteld door een team van datawetenschappers.

Op maat

''Ze hebben het afgelopen jaar miljoenen artikelen geanalyseerd op allerlei kenmerken'', aldus oprichter Alexander Klöpping. ''Het algoritme houdt nu tot in de kleinste details rekening met persoonlijke interesses en leesgedrag van gebruikers. Als je bijvoorbeeld van longreads en van sport houdt, krijg je naar verhouding meer lange sportartikelen te zien.''

Maar naast het algoritme is er ook een menselijke redactie aanwezig die voorbij de filterbubbel kijkt. 25 procent van het aanbod komt van die redactie, ongeacht je voorkeuren.

Blendle werd ruim twee jaar geleden opgericht in Nederland en beschikt ook over verschillende Belgische titels. Vorig jaar trok het platform naar Duitsland en is het als beta actief in de Verenigde Staten. Afgelopen jaar passeerde de dienst de grens van een miljoen lezers.