'Blijkbaar cirkelt er een auto rond de aarde': waarom SpaceX geschiedenis heeft geschreven

De volmaakt synchrone landing van de twee boosters op Cape Canaveral of de reflectie van onze planeet in de carrosserie van de glanzende rode Tesla? Ik ben er nog steeds niet uit waar ik nu het meest van onder de indruk ben.

Vooraf werd gespeculeerd na hoeveel seconden de Falcon Heavy zou ontploffen. Elon Musk zelf liet doorschemeren dat hij al tevreden zou zijn als de raket het lanceerplatform zonder schade zou verlaten. Alleen al dat dát gelukt is, is een huzarenstukje waar heel wat rocket science aan vooraf moet gegaan zijn.

Ook het vervolg verliep vlekkeloos, op de landing van de centrale rakettrap na. Die kon maar een van haar drie motoren doen ontbranden en landde daardoor niet netjes op het droneschip waar het verwacht werd, maar honderd meter verder in zee. Een schoonheidsfoutje.

De grote Falcon Heavy-show

'Blijkbaar cirkelt er een auto rond de aarde' twitterde Musk na afloop. Intussen heeft de Tesla Roadster haar demonstratierondje langs onze planeet al afgelegd en cirkelt ze rond de zon. Deze beelden moéten wel een onuitputtelijke inspiratiebron vormen voor kunstenaars. Het lijkt alsof je terug naar een nineties-computerspelletje met slechte 3d-rendering kijkt, tot de aarde in beeld verschijnt en je plots beseft dat je naar jezelf zit te staren.

En dan had ik het nog niet over de 'afwerking': David Bowie laten weerklinken, de 'Don't Panic'-knipoog naar sci-fi-auteur Douglas Adams op het dashboard, 'Made on Earth by humans' gegraveerd in een printplaat als boodschap voor buitenaardse beschavingen, zelfs de miniatuurversie van de rode Tesla met daarin een mini-astronautenpopje: het promoteam van SpaceX heeft werkelijk aan ieder detail gedacht om er een grote Falcon Heavy-show van te maken.

Mediagenieke reclamestunt?

Kniesoren zullen het hele gebeuren een grote marketingstunt vinden van een goeroe wiens autobedrijf door een productiehel gaat, en zullen de aandacht voor deze druktemaker en zijn reclamewagen misplaatst vinden.

Delen SpaceX heeft aan haar concurrenten gedemonstreerd tot wat het in staat is. Dat zal de ruimevaartindustrie een boost geven.

Ze hebben ongelijk. Dit was wel degelijk een marketingstunt, maar een die alle aandacht die ze heeft gekregen, ook verdient. Het bedrijf SpaceX heeft aan NASA, aan andere mogelijke klanten én aan haar concurrenten een visitekaartje afgegeven. Het heeft de wereld gedemonstreerd tot welke diensten het de komende jaren in staat is: het kan satellieten tot 64 ton in een baan rond de aarde brengen, voor een prijsje van 90 miljoen dollar. Dat zal de ruimevaartindustrie een boost geven.

Oké, de Falcon Heavy is niet de krachtigste raket ooit. Al in 1973 werd de Saturn V met meer stuwkracht de ruimte ingestuurd. Maar 45 jaar later bevinden we ons in een heel andere context: de lancering werd niet uitgevoerd door een overheidsorganisatie, maar door een bedrijf dat de kosten drastisch naar beneden haalt door zo veel mogelijk materiaal te recycleren.

Dat het bedrijf aan haar testvlucht een ongekende 'wow'-factor heeft toegevoegd, kunnen we enkel toejuichen. Van het jasje waarin alles werd aangekleed om het grote publiek te begeesteren, kunnen organisaties als ESA zelfs nog iets leren.

Mars

Het geniale idee om een astronautenpop achter het stuur te zetten, doet al verder dromen. Het ruimtepak dat 'Starman' droeg was overigens niet gewoon een gimmick, het werd vorig jaar al door SpaceX ontworpen en getest met het oog op haar eerste bemande missies.

Bemande missies naar Mars zijn het ultieme doel voor SpaceX. Die weg is nog lang. Het zal niet de Falcon Heavy zijn, maar haar opvolger met de toepasselijke naam 'Big Falcon Rocket (BFR)', die daar moet voor zorgen. En eerst moet de onbemande Red Dragon-missie (die eigenlijk voor dit jaar was gepland, maar enkele jaren is uitgesteld omdat de Falcon Heavy prioriteit kreeg) er nog komen. Toch heeft SpaceX dinsdag ook de geloofwaardigheid van die Marsdroom nieuw leven ingeblazen. Ik kijk al uit naar de volgende show.