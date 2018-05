Blockchain bij Financiën: vakbonden wijzen op huidig personeelstekort en zien kansen

De FOD Financiën laat onderzoeken of blockchain - een technologie die allerhande transacties onveranderlijk kan vastleggen - ook mogelijkheden biedt voor de douane, de btw-administratie, alsook de registratie van vastgoed. In Georgië zorgde dat voor een terugval van personeel bij de registratiedienst voor vastgoed.

De vakbonden ACV Openbare Diensten en NUOD-Financiën geven aan dat ze nog niet van de studieplannen hadden gehoord. "Het idee lijkt ons goed, want we moeten met de tijd meegaan, maar we houden ons hart vast voor de invoering", zegt Ronny Meykens (NUOD). "We hoorden recent de ICT-manager zeggen dat we tien jaar achterstaan. Qua personeel kan het voor de gegevensinvoer wel een besparing zijn. Maar om het dan te kunnen gebruiken, zal het alle hens aan dek zijn, omdat de data bruikbaar moet worden gemaakt met toepassingen, wat de moeilijkheid bij Financiën is", vervolgt hij.

"Het kan het werk efficiënter maken, maar of het met zoveel minder personeel gaat zijn, weet ik niet", zegt Marc Nijs (ACV). "We zitten nu met 22.000 personeelsleden tegenover circa 36.000 toen ik startte. Bepaalde administraties zijn bijna leeg, en de uitstroom is gigantisch, terwijl er door de brexit enkele honderden mensen moeten bijkomen."

"Op dit ogenblik wordt een groot deel van de btw-controles daarom gedaan door mensen van de directe belastingen. Als er nu een hulpmiddel zou zijn, waardoor de btw-controle sneller kan gaan, kan het misschien weer door de meer gespecialiseerde btw-controleurs gebeuren", besluit hij.