Blockchain kan revolutie ontketenen in armoedebestrijding

Het WFP deed in de afgelopen jaren steeds vaker directe uitkeringen aan mensen die hulp nodig hadden. "Op plaatsen waar markten en diensten goed functioneren, zijn deze transfers vaak effectiever dan andere methodes als het gaat om het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen", zegt het WFP.

Via de blockchain kunnen twee partijen echter zaken doen met elkaar zonder dat daarvoor een vertrouwde derde partij, zoals een bank, nodig is. Net zoals bij e-mails kan informatie van het ene naar het andere adres gestuurd worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om geld, identiteitsbewijzen of medische dossiers. Een identieke kopie van de informatie is beschikbaar voor elke deelnemer aan de blockchain. Dat kunnen er duizenden zijn.

Omdat er zoveel kopieën beschikbaar zijn, wordt het voor een mogelijke aanvaller moeilijker om informatie te vervalsen. En als dat wel gebeurt, is dat direct merkbaar. Het systeem zou daarmee veel veiliger zijn dan traditionele, gecentraliseerde systemen.

Veiliger en goedkoper

De blockchain biedt volgens de VN-organisatie unieke kansen voor hulporganisaties om de steun aan kwetsbare mensen in de wereld efficiënter te maken. Door deze technologie te gebruiken, zouden cash transacties bovendien veiliger en goedkoper verlopen.

Een eerste succesvolle test werd in januari gehouden in de Pakistaanse provincie Sindh. Kwetsbare gezinnen kregen daar voedsel en cash geld. De financiële transacties werden geauthentificieerd en vastgelegd op de publieke blockchain via een telefoon-interface. De transactiebevestigingen werden vervolgens gebruikt om te controleren of het geld bij de juiste persoon was gekomen.

"De blockchain kan een revolutie veroorzaken in de manier waarop het WFP hulp verleent", zegt Farman Ali van het regionale WFP-bureau in Karachi. "We komen dichter bij de mensen die we helpen en kunnen sneller reageren." Dat kan vooral van belang zijn op moeilijk bereikbare plaatsen. "Te denken valt aan kwetsbare landen die financiële infrastructuur missen. Daar kan de blockchain binnen enkele dagen hulp bieden als een ramp heeft toegeslagen."

E-mail

"Net zoals e-mail de eerste breed toegepaste technologie van het internet was, zijn betalingen de eerste wijdverbreide toepassing van de blockchain. Internet groeide al snel tot veel meer uit dan e-mail. Met de blockchain is dat ook al gaande", zegt het WFP.

Het Wereldvoedselprogramma wil tegen 2020 de helft van zijn voedselhulp bieden via cash uitkeringen. Als dat via de blockchain kan, worden de overheadkosten teruggedrongen van 3,5 procent tot 1 procent of minder. "Volledige implementatie betekent een grote kostenbesparing van miljoenen dollars per jaar voor het WFP en andere donoren." (IPS)