Blogger brengt wifi-wachtwoorden van alle vliegvelden ter wereld in kaart

Wanneer je op reis bent en op vliegvelden zit te wachten is het vaak vermoeiend en saai om de tijd door te komen - zeker met vertraging. Om het voor iedereen wat aangenamer te maken besloot Anil Polat, een Turkse computeringenieur en blogger, daarom om alle wifi-wachtwoorden die hij op vliegvelden tegenkomt in kaart te brengen.

Die wachtwoorden gooit hij in een database, die hij bijhoudt op FoXnoMad.com. Ook heeft hij een app gemaakt die WiFox heet en on- en offline bereikbaar is en 2 euro kost in de App Store en Play Store.

Niet meer alleen

'Ik wil gewoon nuttig zijn voor andere mensen die ook veel reizen', zei hij tegen CTVNews over het ontstaan van zijn database. Polat is zelf de afgelopen zes jaar al naar 80 landen geweest en heeft als doel om ieder land ter wereld te zien. Toen hij hiermee begon verzamelde hij voor zichzelf de wifi-wachtwoorden, maar deelde het later ook met de wereld door middel van een kaart. Al snel volgden er op dagelijkse basis tips van andere reizigers, waardoor hij de kaart inmiddels dagelijks aanpast met de meest recente wachtwoorden.