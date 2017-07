BMW toont wagenomgeving in 3D

Het gaat om Remote 3D View, een functie die al even in Duitsland bestaat maar voortaan ook in ons land beschikbaar is. In praktijk zorgen 18 zichtbare camera's en sensoren voor een 360° beeld rond de wagen dat je in het voertuig of vanop afstand op je smartphone kan opvragen.

Het is in eerste instantie een veiligheidsfunctie. Wie bijvoorbeeld een alarmoproep krijgt, kan snel kijken wat er rond de wagen afspeelt. Maar ook om de wagen terug te vinden op een parking kan de camerafunctie worden gebruikt.

Vooraleer u zich James Bond waagt moeten we wel nuanceren dat BMW er geen spionagetool van wil maken. Zo kan je maar drie foto's per twee uur maken.

De functie is beschikbaar voor BMW's met de optie Surround View of Parking Assistant Pack Plus omdat hierbij de camera's zijn ingebouwd. Dat is zo voor de BMW 5 die vanaf november 2016 zijn geproduceerd en de BMW 7-voertuigen dies sinds maart van dit jaar van de band rollen. Ook de toekomstige BMW X3, BMW 6 reeks Gran Turismo kunnen er mee worden uitgerust.

Apple CarPlay

Er is ook goed nieuws voor wie met een meer bescheiden BMW rijdt. Apple Carplay is voortaan beschikbaar op alle modellen met navigatie. Tot voor kort was dit enkel voor wagens met een groot navigatiescherm.

Automatisch inhalen

Het is de ambitie van de Duitse autobouwer om te evolueren naar connected cars die in grote mate zelfstandig kunnen rijden. Daar zijn we vandaag nog niet maar alle vanaf november geproduceerde BMW 5 reeks Berlines en Tourings met de optie 'Driving Assistant Pack Plus' kunnen op de snelweg automatisch voorliggers inhalen bij snelheden tussen 70 en 180 kilometer per uur. Al raden we wel af om het aan die topsnelheid te proberen, tenzij dan op de Duitse autobahn.