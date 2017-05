BNP Paribas Fortis neemt Paysquare over

Paysquare is een zogenaamde acquirer of accepteerder en maakt het op fysieke betaalterminals of online betaalmodules mogelijk om verschillende betaalkaarten, ook buitenlandse, te accepteren. Het bedrijf is/was een dochter van Equens, dat werd overgenomen door Worldline. Maar om concurrentieverstoring tegen te gaan wil Europa dat de Belgische activiteiten van PaySquare worden verkocht.

Concreet neemt BNP Paribas Fortis voor een niet nader genoemd bedrag de contracten en gegevens van zevenduizend handelaars die klant zijn bij Paysquare over. Ook de commerciële partnerschappen en verkoopmedewerkers verhuizen mee.

De overname wordt de komende maanden in gang gezet. De bank doet dat samen met haar partner, het Zwitserse SIX Payment Services.