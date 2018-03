Boeing geraakt door WannaCry

Een fabriek van Boeing in Charleston in de VS, heeft deze week een WannaCry aanval te verwerken gekregen. Dat schrijft de Seattle Times. Het bedrijf vreesde even dat de malware zich ook zou kunnen verspreiden naar het materieel dat gebruikt wordt om functionele vliegtuigtests uit te voeren, waardoor het in de vliegtuigsoftware zou kunnen geraken. Dat lijkt echter niet zijn gebeurd. De malware heeft enkele computers in het netwerk geïnfecteerd, maar werd snel gevonden en in de kiem gesmoord, aldus Boeing in een mededeling.

Opvallend aan het verhaal is dat WannaCry bijna een jaar na de eerste berichten nog altijd schade kan berokkenen. De ransomware verspreidde zich in mei 2017 als een lopend vuurtje door bedrijven, en zou wereldwijd in de eerste weken zo'n 200.000 slachtoffers hebben gemaakt. De infectie versleutelt onder meer de harde schijf van een computer, waardoor die onbruikbaar wordt, in theorie tot de gebruiker de gijzelsom betaalt (iets wat al lang niet meer mogelijk is, omdat de rekeningen van de aanvallers zijn afgesloten). Het grote 'succes' van WannaCry lag vorig jaar in de manier waarop de malware een kritieke fout in Windows wist te misbruiken. Dat achterpoortje liet de software toe om zich snel binnen een bedrijfsnetwerk te verspreiden. Microsoft schreef in mei vorig jaar al een patch uit in een poging de verspreiding van WannaCry in te dijken, maar volledig uitroeien blijkt dus moeilijk.