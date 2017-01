Bonheiden, Kortrijk, Hasselt winnen Agoria Smart City Award

Bonheiden wint de Smart City Award voor zijn fietsregistratiesyteem. Hier kregen de scholen een fietsscanner en de kinderen een gepersonaliseerde chip in het voorwiel van hun fiets. Wie met de fiets naar school komt, wordt beloond in dukaten voor op de lokale kermis waardoor het fietsgebruik onder schookinderen van 12 naar 62 procent steeg.

Kortrijk wint in de categorie 'Mobility met het Shop&Go-systeem waarbij je met behulp van automatische nummerplaatherkenning cashless en zonder ticket kan parkeren. Ook kan je een parkeerplaats reserveren.

In de categorie 'Living' Nederlandstalig reikt Agoria de prijs uit aan Hasselt dat met co-creatie het Kapermolenpark herinrichtte. Hier werd een mobiele app samen met CitizenLab ontwikkelt waarmee burgers zelf ideeën voor stadsparkvernieuwing kunnen aangeven.

Comblain-au-Pont wint de Smart City Award in de categorie Living voor zijn energie-autonoom gemeentehuis. Dat gebeurt met een stroomturbine op een nabijgelegen waterbron, een systeem voor afstandsbeheer en fotovoltaïsche panelen. Dit in combinatie met led-verlichting en ecologische en duurzame renovatie van een tweede gebouw.

Houffalize is de Franstalige winnaar in de categorie Living en dit voor de applicatie Letsgocity. Een 'slimme vriend' voor inwoners en toeristen om verbinding te maken met gemeentelijke diensten. Ook handelaars kunnen via de app informatie verkrijgen.

Brugelette en de Waalse overheidsdienst SPW winnen in de categorie Digital. Hier werd informatie over het verkeer rond Pari Daiza verzameld om met behulp van big data, waaronder een analyse van de gsm-gegevens, een verkeersplan op te stellen.

Agoria greep de prijsuitreiking aan om te wijzen op de nood aan samenwerking. Volgens voorzitter Marc Lambotte leeft het concept van een smart city wel in ons land, maar kunnen we niet opboksen met wat in steden als Kopenhagen of Wenen gebeurt.

"De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou tegen 2050 met naar schatting 35% groeien en geen enkele Belgische stad zal aan die demografische ontwikkeling ontsnappen. Om leefbaar te blijven voor de inwoners zullen steden zich dus anders moeten organiseren. In België is er echter een gebrek aan breed opgezette projecten en applicaties." Aldus Lambotte.