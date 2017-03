BookWidgets wint pitching award Start it @kbc

Voor start-ups is het pitchen, je idee zo presenteren dat je er een publiek van investeerders mee kunt overtuigen, een belangrijke vaardigheid en het is net die skill die de award van accelerator Start it @kbc wilt belonen. Tijdens een Demo Day kregen veertien start-ups de kans om met ondersteuning van coaches hun pitch aan een publiek van bedrijfsleiders en investeerders voor te stellen, Silicon Valley style. "Een eerste contact is vaak cruciaal als ondernemer, dus is het heel belangrijk dat je je verhaal goed overbrengt," legt Lode Uytterschaut, founder van Start it @kbc het concept uit. "Een goede pitch dwingt je om je verhaal scherp te stellen en op korte tijd tot de essentie te komen."

Winnaar van de award is Bart Buckinkx van BookWidgets, die een manier uitbrengt voor leerkrachten om interactieve lessen te maken voor tablets. Aan de Award is 5.000 euro verbonden. De Publieksprijs ging naar Jill Vanparys van Ava & Trix, een digitaal lessenpakket waarmee kinderen op een innovatieve manier aan de slag gaan met wetenschap en techniek. Ook die start-up ontvangt 5.000 euro.