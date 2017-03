Bosch en Nvidia tonen AI-chip voor zelfrijdende wagens

Xavier werd al even toegelicht op CES maar op Bosch Connected World lichten beide partijen wat meer van de sluier op. Xavier is een chip, of beter gezegd een supercomputer ter grootte van een grote autoradio die volgens Nvidia 30 Biljoen ('30 trillion') deep learning operations per seconde zal kunnen uitvoeren.

Concreet wil de voertuigcomputer een level 4 automated driving ervaring kunnen aanbieden. Dat wil zeggen dat het de 3D-omgeving begrijpt, andere objecten en mensen herkent en hun gedrag en positie kan voorspellen. Daarbij kan de wagen volledig autonoom rijden behalve bij extreme weersomstandigheden.

Maar zo ver zijn we nog niet. De chip komt er aan maar zal pas rond 2020 in wagens opduiken. Nvidia-medeoprichter en ceo Jen-Hsun Huang legt uit waarom dat zo is: "Dit is vijftig keer krachtiger dan eender wat er vandaag in de markt is. We werken hier al drie jaar aan en eigenlijk is er vandaag nog geen computer die zo complex kan rekenen. Maar het ligt wel binnen handbereik."

Menselijke intelligentie

Het lastige aan AI voor zelfrijdende is dat je menselijke intelligentie moet nabootsen. "Je moet alles rond je detecteren. Dat doen we als mensen ook. Maar je moet ook beseffen waar je bent, localisatie, dat kan tussen de lijnen op de weg, voor het verkeerslicht, of met behulp van een HD-kaart. En eens je weet waar jij bent, moet je weten waar alle andere objecten zitten. Dat is ontzettend complex. Waar is iedereen en alles nu, en waar zijn ze in de nabije toekomst?"

"Eens je dat allemaal hebt, moet je uitrekenen waar je naartoe moet. En dan zijn er nog de vehicle dynamics, hoe je het voertuig bestuurt. En dat is anders tussen een F1-wagen en een SUV, een oldtimer, gezinswagen of een Ferrari. Dat moet allemaal in één grote stack. Algoritmes en functionaliteiten die de wereld nooit eerder zag en dat in een kleine supercomputer, de Bosch AI car computer. Eén kleine chip. Het is iets wat de sector nooit eerder zag."

Maar zelfs als de AI-computer klaar is en wordt ingezet, is het verhaal niet afgelopen. "Voor alle wagens waar we dit voor bouwen, dat moeten we de rest van ons leven onderhouden. De lifecycle van een wagen is veel langer dan een telefoon, de architectuur moet dus enorm goed doordacht zijn."