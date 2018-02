Bosch ziet markt in geconnecteerd transport

De oprichting betekent niet dat Bosch vandaag pas begint met geconnecteerde voertuigen. "We zijn in 2008 begonnen met de eerste verkennende werken, vandaag rijden er al 2,5 miljoen geconnecteerde voertuigen rond met Bosch-technologie," zegt ceo Volkmar Denner.

Dat er nu een aparte afdeling voor komt wil vooral zeggen dat Bosch alles rond connected mobility zal samenbrengen binnen het bedrijf en vaker met concrete oplossingen naar de markt trekt. Lees: al het onderzoek van de afgelopen jaren gaat geld opbrengen. Hoeveel dat zal zijn voor Bosch laat het bedrijf zich niet ontvallen, maar het wijst wel naar een studie van PWC die stelt dat de mobiliteitsdiensten en digitale services binnen vier jaar 140 miljard euro waard zal zijn. Diezelfde studie voorspelt ook 450 miljoen geconnecteerde voertuigen tegen 2015.

Parkeren

Een van innovaties waar het bedrijf zich op toelegt is autonoom parkeren. Zo toont het bedrijf samen met Mercedes-Benz een demo van een wagen waarbij je voor de deur stopt en het voertuig met behulp van sensoren in de wagen en op de parkeerroute naar een parkeerplaats rijdt.

"Rijden is leuk, maar niemand parkeert graag. Het is zoals stofzuigen in je huis, het moet, maar niemand geniet er echt van," aldus Dieter Zetsche, voorzitter van Daimler en hoofd van Mercedes-Benz. "Innovaties zoals autonoom parkeren zal mensen ook vertrouwen geven in zelfrijdende wagens. Het plaveit de weg naar een groter verhaal."

Andere diensten van het bedrijf is technologie om zeer precies te voorspellen hoe ver een elektrische wagen kan rijden. Dit door data te combineren van de rijstijl, het huidige verkeer en de weersomstandigheden, de bandendruk en het gebruik van de wagen. Maar het bedrijf kijkt ook naar combinaties met het openbaar vervoer en gedeelde ritten. Zo neemt het deze week ook het Amerikaanse SPLT over.

Duitsland en China

De afdeling zelf zal zo'n zeshonderd medewerkers tellen verdeeld over vijf locaties in Duitsland en China. "We verwachten double digit groei met de oplossingen die we gaan aanbieden," zegt Bosch-ceo Volkmar Denner. De afdeling zelf wordt geleid door Rainer Kallenbach, die zich tot nu toe vooral toelegde op software bij Bosch.