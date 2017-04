Bose-app verkoopt je persoonlijke info aan adverteerters

Het gaat om de Bose Connect App voor Android en iOS. Die laat toe om bij bepaalde hoofdtelefoons en speakers van het merk instellingen te wijzigen voor een betere ervaring. Maar die betere ervaring is er ook voor Bose zelf: zo wordt "alle beschikbare media informatie" verzameld en naar externe bedrijven gestuurd.

Reden genoeg voor Kyle Zak, een Bose-klant uit Chicago, om een rechtszaak aan te spannen tegen het bedrijf. Hij mikt op een class-action suit waarbij alle klanten van bepaalde types van Bose-hoofdtelefoons kunnen gecompenseerd worden. Het gaat onder meer om de

QuietComfort 35, QuietControl 30, SoundLink Around-Ear Wireless Headphones II, SoundLink Color II, SoundSport Wireless en SoundSport Pulse Wireless. Deze worden ook in België verkocht.

Dat Bose via zijn app gebuikersinformatie verzamelt is nochtans niet zo opmerkelijk. Ook een aantal smart-TV's doen het en ook slimme assistenten zoals Alexa of Google Home analyseren wat ze opvangen voor 'optimalisatie' (lees: zo optimaal mogelijk inschatten welke advertenties het best op u kunnen inspelen).

Waar het wel om gaat is dat Bose volgens Edelson PC, het advocatenkantoor dat de zaak behartigt names Kyle Zak, de gebruikers geen gebruiksvoorwaarden of een privacyovereenkomst laat zien en die laatste vermeldt niets over het verzamelen van gegevens.