Bose maakt AR-bril met nadruk op audio

In 2012 deed Google al een gooi naar een eerste augmented realitybril met de Google Glass, maar kwam toen niet veel verder dan een bètaversie. Begin dit jaar kondigde ook Intel aan dat ze werken aan een AR-bril: de Intel Vaunt, die de informatie rechtstreeks zal projecteren op het netvlies. Daarnaast zijn er nog producten als Microsoft Hololens, Magic Leap One of Vuzix Blade, die allemaal proberen om de eerste succesvolle AR-bril te worden.

Bril zonder camera

Bose gooit het over een heel andere boeg. Het bedrijf staat vooral bekend om haar audioproducten, waardoor het niet verwonderlijk is dat de focus hier ook op audio ligt. De bril is zelfs niet voorzien van een camera of van een scherm om informatie over te brengen. Hij ziet er ongeveer uit als een gewone zonnebril met nogal dikke montuur. Aan de uiteindes is de bril voorzien van kleine speakers die het geluid rechtstreeks in je oren stuurt zonder mensen rondom te storen.

Ondanks het gebrek aan camera 'ziet' de bril wel naar wat je aan het kijken bent. Hiervoor combineren ze de kijkrichting en GPS-data om zo tot een duidelijk beeld te komen wat je voor je ziet. De bedoeling daarvan is dat je met de bril informatie kan opvragen over je omgeving. Denk dan bijvoorbeeld aan recensies van een restaurant of de geschiedenis van een monument. Ook navigatie op basis van audio-instructies zal tot de mogelijkheden behoren.

Ten slotte kan de bril ook bepaalde hoofdbewegingen herkennen. Wanneer je bijvoorbeeld gebeld wordt, zou simpelweg ja knikken genoeg moeten zijn om het gesprek aan te nemen of nee schudden om de beller door te sturen naar de voicemail.

Bose AR

Om ervoor te zorgen dat er ook effectief toepassingen worden ontwikkeld voor de bril richt Bose een onderneming van 50 miljoen dollar op genaamd 'Bose AR'. Die moet investeren in start-ups die toepassingen willen ontwikkelen voor het platform. Toch is het Bose AR-platform is niet enkel bedoeld voor de AR-bril, en zelfs niet exclusief voor Bose-producten. Op termijn zou de software ook ingebouwd worden in andere hoofdtelefoons of zelfs 'slimme' helmen. Bedrijven als TripAdvisor, Yelp en TuneIn hebben ondertussen al bevestigd dat ze zullen samenwerken met Bose om hun diensten beschikbaar te maken op Bose AR.

Bose zit op dit moment uiteraard nog maar in een heel erg vroege testfase. Wanneer we de bril effectief in de winkelrekken kunnen terugvinden, en hoeveel die dan zou kosten, is op dit moment nog niet duidelijk.