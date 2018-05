Boston Dynamics gaat haar robothonden op de markt brengen

Boston Dynamics werkt al 26 jaar aan de ontwikkeling van verschillende soorten robots, maar vanaf volgend jaar gaat ze er ook eentje te koop aanbieden. Dit jaar zullen er al 100 exemplaren van robothond SpotMini geproduceerd worden, en tegen 2019 moet de productie opgeschaald worden om de robot op de markt te brengen. Dat heeft de oprichter en CEO van Boston Dynamics, Marc Raibert, aangekondigd tijdens een robotica-evenement van techsite TechCrunch.

Hoeveel de SpotMini moet gaan kosten, wou Raibert nog niet kwijt. "Maar we hebben de productiekost van ons laatste prototype al met een factor tien naar beneden gekregen en ik denk dat we daar verder in kunnen gaan. De prestaties, de betrouwbaarheid en de kost zijn de factoren die zullen bepalen of de SpotMini een succes wordt."

Volgens Boston Dynamics is de SpotMini de stilste robot die ze al geproduceerd hebben en kan hij anderhalf uur werken vooraleer hij moet opgeladen worden. Uit de filmpjes die het robotbedrijf de wereld instuurde en de demonstratie op het robotica-evenement van TechCrunch blijkt dat de SpotMini probleemloos trappen kan oplopen, obstakels uit de weg kan gaan en zelfstandig kan navigeren in ruimtes die hij al kent. De kop van de robothond is een grijparm die ook deuren kan openen. Volgens Raibert kan die er als extra optie bijgekocht worden.

Toch is het nog niet duidelijk wat voor toepassingen het bedrijf precies voor ogen heeft. Hzt enige concrete voorbeeld dat Raibert gaf - de SpotMini die als beveiligingsrobot op de trappen van een wolkenkrabber op zoek gaat naar risicovolle voorwerpen - leek nogal vergezocht. Meer algemeen had hij het over het gebruik van de SpotMini in kantoorgebouwen en uiteindelijk ook voor in huis.

Aanvankelijk ontwikkelde Boston Dynamics robothonden om militair materiaal te dragen voor het Amerikaans leger. Nu is het de eerste keer dat het bedrijf met zo veel woorden duidelijk maakt dat het de consumentenmarkt wil betreden. Dat brengt de komst van een mechanische viervoeter in huis een stapje dichterbij. Dertien jaar geleden bracht Sony wel al het gezelschapsrobothondje Aibo op de markt, zonder veel succes. Vorig jaar kondigde het Japanse bedrijf een nieuwe versie aan. Ook Amazon zou werken aan de ontwikkeling van huisrobots, maar daar zijn nog geen officiële details over vrijgegeven.