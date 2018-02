Boston Dynamics leert robots deuren te openen

De Spot Mini is een gestroomlijnde versie van de eerdere Big Dog die nog net dat ietsje enger was. In een nieuw filmpje toont Boston Dynamics nu een versie met een extra 'arm', waarmee het deuren kan openen voor zijn soortgenoten.

Boston Dynamics kent u als het bedrijf achter onder meer de Atlas robot, die kan tuimelen en over oneven terrein lopen. Het bedrijf was ooit eigendom van Google, maar is nu een dochterbedrijf van het Japanse Softbank, dat ook de veel onschuldiger uitziende Pepper robots in zijn arsenaal heeft.