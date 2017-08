Bots spelen sleutelrol in verspreiding fake news

Er wordt al langer beweerd dat bots die geprogrammeerd zijn om automatische berichten te verspreiden, een belangrijke rol spelen in het viraal gaan van fake news. Onderzoekers van MIT hebben die virale verspreiding nu kwantitatief in kaart gebracht.

Daarvoor gebruikten ze een lijst van 122 websites die regelmatig vals nieuws rondstrooien. Daarbij onder meer Infowars, Breitbart en The Onion (er werd geen onderscheid gemaakt met satire omdat websites die fake news verspreiden hun artikelen ook vaak als 'satire' bestempelen).

De onderzoekers onderzochten hoe 400.000 valse berichten verspreid werden via veertien miljoen twitter-accounts tussen mei 2016 en maart 2017. Daaruit bleek dat accounts die actief desinformatie rondzaaien voornamelijk social bots waren.

De tijdspanne omvatte onder meer de campagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo is op een visual te zien hoe het artikel 'Spirit cooking': Clinton campaign chairman practices bizarre occult ritual toen verspreid werd. De bollen stellen twitter-accounts voor en hun grootte hun invloed (gemeten in aantal retweets). Hoe roder ze zijn, hoe groter de kans dat het om een bot gaat. Volgens de onderzoekers werd het fake news dertigduizend keer gedeeld via Twitter en speelden bots daar een belangrijke rol in.

Methodologie

De onderzoekers kwamen tot hun conclusies op basis van twee online platformen die ze zelf ontwikkelden. Het eerste, Hoaxy, brengt de verspreiding van vals nieuws in kaart. Het tweede, Botometer, is een AI-algoritme waarmee je in principe moet kunnen bepalen of een Twitter-account wordt onderhouden door een mens of door een bot. Dat staat echter niet helemaal op punt. Voor de bekende bot @DeepDrumpf gaf de Botometer een waarschijnlijkheid aan van amper 47 procent dat het om een bot zou gaan. Voor @TorfsBot, een bot die via machine learning tweets genereert in de stijl van Rik Torfs, was dat slechts 42 procent. Een wetenschapper van de universiteit van Cambridge, die ook de lage nauwkeurigheid van de Botometer opmerkte, heeft recent een beter algoritme ontwikkeld, maar daarvoor bestaat nog geen API.