Bouw testterein hyperloop begonnen in Delft

De testfaciliteit is ongeveer dertig meter lang en dient om op lage snelheid de meest belangrijke systeem uit te proberen. Binnen vier jaar wil HARDT een volledig operationeel testtraject van een aantal kilometers verwezenlijkt hebben. Vooraleer BAM en HARDT een partnerschap aangingen hebben ze samen een economische haalbaarheidsstudie gedaan naar de Zuiderzeelijn. Dat is een spoorlijn tussen Schiphol of Amsterdam naar Groningen die nooit is gerealiseerd. Er werden plannen uitgewerkt om de verbinding aan te leggen maar de bouw is tot tweemaal toe afgeblazen. Op basis van de haalbaarheidsstudie besloten de twee het partnerschap aan te gaan.

'Dankzij de samenwerking met BAM wordt de eerste hyperloop-testfaciliteit in Europa gerealiseerd, waardoor we veel kunnen leren over de nieuwe technologieën', aldus de CEO van HARDT Global Mobility. Eerder investeerde de Nederlandse Spoorwegen al 300 000 euro in de start-up omdat het toekomst ziet in de nieuwe technologie.

HARDT is opgericht door studenten van de TU Delft die begin dit jaar een prestigieuze hyperloopwedstrijd van SpaceX wonnen. SpaceX is het ruimtetransport bedrijf van ondernemer Elon Musk, hij is ook de bedenker van de hyperloop. De hyperloop dient als transportmiddel waarbij mensen en goederen met hoge snelheid vervoerd zouden kunnen worden in luchtledige pijpen.