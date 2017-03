BP moderniseert HR met Workday

BP wil wereldwijd haar hr-processen standaardiseren om zo de efficiëntie, snelheid en consistentie te verhogen. De keuze viel daarbij op het Amerikaanse volledig cloudgebaseerde Workday. Van die leverancier verwacht BP dat de oplossing de werknemersbetrokkenheid verhoogt. Zo wil het oliebedrijf voortaan gemakkelijke toegang tot een mobiele omgeving waar werknemers op ieder moment de nodige informatie kunnen vinden en taken kunnen uitvoeren. Leidinggevenden worden via de Workday-software voorzien van directe, relevante informatie over hun werknemers om zo tot betere en snellere beslissingen te komen. De bedoeling is ook dat heel wat administratieve lasten rond hr weg te nemen, waardoor BP echt volop kan focussen op strategische initiatieven.

BP kiest meer bepaald voor de human capital management (hcm) oplossing van Workday en voor het time tracking systeem. Dat moet het on-premise legacy hr-systeem vervangen. De waarde van het contract werd niet meegedeeld, maar het is in ieder geval een omvangrijke deal. BP is actief in meer dan 70 landen en heeft 79.800 medewerkers in dienst. BP voorziet klanten vooral met brandstof voor vervoer en energie, smeerolie voor motoren maar ook petrochemische producten voor dagelijkse gebruiksartikelen zoals verf, kleding en verpakkingen.