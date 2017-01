Bpost verhuist IT-jobs naar India

Het gaat enkel om tweehonderd zelfstandige informatici volgens De standaard. Zij werken momenteel in het Muntcentrum in Brussel waar zo'n 400 mensen op de IT-afdeling actief zijn. De contracten zouden al zijn stopgezet en komende maandag begint de overschakeling naar India.

Bpost bevestigt het nieuws aan De Standaard maar de vakbonden zijn minder opgezet met de beslissing. ACV. Zij hekelen dat er wel geld was om Post.nl te kopen, maar niet om jobs in het eigen bedrijf te houden. Ook hekelt de organisatie het feit dat de resterende 200 IT'ers in het Muntcentrum hun Indische collega's moeten opleiden en opvolgen terwijl ze zelf andere taken krijgen toegewezen.