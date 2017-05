British Airways verwacht normalisering vliegverkeer

Na drie dagen van vertragingen en geannuleerde vluchten verwacht British Airways dat er dinsdag opnieuw normaal zal worden gevlogen vanuit Heathrow, de belangrijkste luchthaven van Europa. De Britse luchtvaartmaatschappij kampte dit weekend met een gigantisch informaticaprobleem.

British Airways zegt zijn volledige vluchtprogramma te zullen uitvoeren op Heathrow en Gatwick, een andere Londense luchthaven. "Ons informaticasysteem werkt weer optimaal", klinkt het bij de maatschappij. Wel waarschuwt British Airways dat het nog enige tijd zal duren vooraleer alle passagiers hun vermiste bagage weer zullen terugkrijgen. British Airways moest zaterdag alle vluchten vanuit de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick annuleren, nadat een elektriciteitspanne had geleid tot een storing in zijn wereldwijde informaticadiensten. De panne had gevolgen voor 75.000 passagiers.