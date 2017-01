Brits team levert zonne-energie rechtstreeks aan treinen

Groot-Brittannië investeert miljarden in het elektrificeren van treinlijnen. In combinatie met de huidige aandacht voor meer duurzame energie, kan dat leiden tot een enorme vermindering van de uitstoot van CO2 door treinverkeer.

In landelijke gebieden heeft het elektriciteitsnet echter vaak de limiet bereikt wat betreft de opwekking van duurzame energie. Die volstaat dan niet om treinen op piekmomenten van honderd procent duurzame energie te voorzien.

"Wat met name de moeilijkheid is, is dat de piek in het opwekken van zonne-energie en de piekvraag van treinen min of meer overeenkomen maar we niet in staat zijn om die twee met elkaar te verbinden", zegt Leo Murray van 10:10. "Dit is een uitdaging om heel innovatief te gaan denken."

Uniek plan

Het team werkt naar eigen zeggen aan een "innovatief en uniek plan" waarbij zonnepanelen direct verbonden worden met de kabels die energie leveren aan treinen.

Op deze manier wordt het elektriciteitsnet omzeild, zodat de zonnepanelen energie kunnen leveren wanneer de vraag het grootst is. Volgens het team is het zogeheten Renewable Traction-project een unicum in de wereld. Het project biedt ook veel mogelijkheden voor andere ontwikkelingen op energievlak waarbij de noodzaak om eerst te connecteren met het elektriciteitsnet wordt weggehaald.

Het Renewable Traction-project start op 1 februari. De resultaten van de tests worden in het najaar van 2017 kenbaar gemaakt.

(IPS)