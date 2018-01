Britse minister dreigt met nieuwe belasting voor internetbedrijven (tenzij ze hun data met de overheid delen)

Wallace beschuldigt techgiganten ervan hun eigen winst boven de publieke veiligheid te stellen. Hij wees erop dat die bedrijven graag de gegevens van mensen verkopen, maar dat ze die niet aan de overheid willen geven in de strijd tegen terrorisme.

"Omdat content niet snel genoeg offline wordt gehaald, kunnen mensen radicaliseren. Wij moeten ze dan gaan deradicaliseren en dat kost miljoenen", aldus Wallace in een interview met The Sunday Times. "Om te voorkomen dat techbedrijven daar mee wegkomen, moeten we alle opties bekijken - inclusief belastingen."

"Het is niet omdat ze op zitzakken zitten en T-shirts dragen, dat ze geen meedogenloze profiteurs zijn. Ze verkopen zomaar onze gegevens aan kredietverstrekkers en softporno-bedrijven, maar weigeren ze aan een democratisch verkozen regering te geven", zei de Britse minister van Veiligheid. "Als ze zo weinig met ons willen meewerken, moeten we kijken of we hen niet extra kunnen belasten om hun onbereidwilligheid te compenseren."

Privacy

In een reactie wezen Facebook en Google erop dat ze al miljoenen investeren om extremistische en terroristische content van hun platformen te halen. Facebook claimt dat nu al 83 procent van dergelijke berichten binnen het uur verwijderd wordt.

Waar de Britse minister van veiligheid echter ook op doelt, zijn versleutelde chatdiensten zoals WhatsApp, die het terroristen gemakkelijker maken om in het geheim te communiceren. De Britse Regering heeft al langer een probleem met berichtendiensten die met end-to-end-encryptie de privacy van hun gebruikers beschermen. Na de terreuraanslagen in Londen lieten ook de Britse premier Theresa May en de Britse minister van Buitenlandse zaken Amber Rud ballonnetjes op om inzage te krijgen in WhatsApp-berichten van terroristen. Concrete wetsvoorstellen kwamen er echter nog niet. Ook nu maakte de Britse minister van Veiligheid weinig details bekend over welke belasting of boete hij precies zou invoeren voor internetbedrijven die te weinig inspanningen leveren in de strijd tegen terrorisme.

In Duitsland daarentegen, treedt nu een strenge wet invoege die boetes oplegt aan bedrijven die niet snel genoeg haatberichten verwijderen op hun platformen.