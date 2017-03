Britse minister wil toegang tot WhatsApp-berichten voor politie

WhatsApp, dat in zijn begindagen nog kritiek kreeg omdat het niet veilig genoeg was, komt nu onder druk te staan omdat het te veilig is. Vlak voor de aanslag maakte de 52-jarige dader, Khalid Masood, gebruik van WhatsApp. De berichten zijn voor veiligheidsdiensten niet te ontcijferen door end-to-endencryptie, alleen de verzender en de ontvanger hebben de code die de berichten leesbaar maakt.

"Vroeger gebruikten mensen stoom om envelopes open te maken, of luisterden ze telefoonlijnen af wanneer ze wilden weten wat mensen aan het doen waren, op een legale manier, met een gerechtelijk bevel," zegt ze aan de Britse openbare omroep, "maar in deze situatie moeten we ervoor zorgen dat onze inlichtingendiensten de mogelijkheid hebben om dingen als versleutelde Whatsapp-berichten te bekijken."

Rudd noemde het ''volledig onacceptabel'' dat veiligheidsdiensten er niet bij kunnen. ''Er zou geen plaats moeten zijn waar terroristen zich kunnen verbergen'', stelt ze en ze doet een beroep op technologiebedrijven om met de overheid mee te werken.

In een reactie aan techwebsite Recode zegt een WhatsApp-woordvoerder het volgende: "We zijn geschokt door de aanval die in Londen werd uitgevoerd en werken samen met de politiediensten terwijl zij hun onderzoek afronden."

De commentaren van Rudd liggen in dezelfde lijn als de kritiek die Apple te horen kreeg na een terroristische aanval in San Bernardino, in de Amerikaanse staat Californië in 2015. Toen klaagde de FBI Apple aan om toegang te krijgen tot een iPhone die in de zaak gebruikt was.