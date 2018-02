Britse overheid rust kerken uit met telecominfrastructuur

De Anglicaanse Kerk werkt samen met de Britse overheid aan een nieuw project dat minder dicht bewoonde plaatsen een betere telecominfrastructuur moet bezorgen. "65 procent van de Anglicaanse kerken en 66 procent van de parochies zijn gelegen in landelijke zones", zo luidt de aankondiging. "Hun ligging in het hart van zo'n gemeenschap maakt ze erg geschikt voor het oplossen van verbindingsproblemen en beperkingen in het bereik van netwerken."

Klokkentoren-zendmast

In de verklaring legt de Britse overheid ook uit hoe de Britse operators de kerken zullen gebruiken. In de eerste plaats kunnen providers klokkentorens inzetten als een draadloze zendmast. Verder voorziet de samenwerking ook de installatie van satellietverbindingen, antennes en glasvezelkabels in de kerkomgeving.

Hamish Macleod, topman bij Mobile UK, de spreekbuis voor de Britse telecom, kijkt er naar uit om samen met de parochies uit te zoeken welke gebouwen geschikt zijn voor de installatie van telecominfrastructuur. "De operators zullen toegang krijgen tot die gebouwen, maar het is ook belangrijk dat alles verloopt met respect voor de kerkomgeving."

Recht op snelle verbinding

Ook enkele Britse bisschoppen gaven al hun zegen voor het project. "Onze parochiekerken vormen een echt nationaal verbond. Het feit dat we ze nu op creatieve wijze gaan inzetten om nieuwe vormen van connectiviteit te creëren, zal ze alleen maar belangrijker maken voor hun gemeenschap", aldus Graham James, bisschop van Norwich.

De Britse overheid neemt naar eigen zeggen het belang van een goede telecominfrastructuur heel ernstig. Tegen 2020 wil ze van snel vast internet een wettelijk recht maken voor zowel gezinnen als bedrijven in het land.