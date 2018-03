Britse overheid stelt leeftijdscontrole pornosites uit

Dat het uitstel er komt is geen grote verrassing. De Britse overheid heeft pas in februari de Britse raad voor filmclassificatie (BBFC) aangeduid als regulator voor de materie en toen al leek de kans klein dat die tegen april klaar zou geraken.

"Onze prioriteit is om het internet veiliger te maken voor kinderen en we geloven dat dit best kan door de tijd te nemen om de implementatie van het beleid juist te doen. Daarom geven we de BBFC tijd als regulator om een publieke consultatie te doen op haar voorlopige richtlijnen die later deze maand zullen verschijnen," aldus de Britse overheid in een mededeling, die opmerkelijk genoeg zat weggemoffeld in een andere mededeling over 5G-projecten.

De bedoeling blijft wel om de richtlijnen dit jaar nog in voege te laten treden. In principe is dat drie maanden nadat de BBFC de laatste hand legt aan de richtlijnen rond de maatregel.

De Britse overheid probeert al lang om de toegang tot online porno aan banden te leggen. Zo was er enkele jaren geleden nog de ambitie om 'zeer extreme' vormen van volwassen entertainment te verbieden.

Het uiteindelijke resultaat is een leeftijdscontrole die -18 jarigen moet weren. Voor alle duidelijkheid niet enkel met een 'bent u 18?' keuzescherm maar een grondige identiteitscontrole.

Daar wringt meteen het schoentje voor privacybewuste Britten. Velen vrezen dat ze zichzelf online zullen moeten identificeren om bepaald materiaal te mogen bekijken. Een systeem dat, eens het vlot draait, ook makkelijk kan worden uitgebreid naar andere soorten van sites. Voor de uitbaters van commerciële erotische sites is er dan weer het obstakel dat ze een systeem (individueel of als sector) moeten uitwerken als ze de meer dan 65 miljoen Britten willen voorzien van visueel volwassenenentertainment.