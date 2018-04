Britse presentator trekt naar de rechter voor misleidende reclame met zijn gezicht op

Lewis is niet bekend in België maar heeft in Groot-Brittannië een eigen tv-programma waar hij consumenten adviseert over geld en besparingen. De man heeft tevens een website over het onderwerp en dat is ook oplichters niet ontgaan.

Zo circuleren er al geruime tijd misleidende advertenties waarin hij zogezegd snel-rijk methodes aanprijst. Het gaat onder meer om tradingplatformen voor cryptomunten zoals bitcoin. Volgens Lewis zou één slachtoffer zo zelfs tot 100.000 Britse pond hebben uitgegeven, wat ze via haar kredietkaartmaatschappij intussen wel terugkreeg.

Lewis wil nu een schadevergoeding van Facebook omdat de advertenties zijn naam en gezicht misbruiken en omdat Facebook ondanks herhaalde meldingen de frauduleuze reclame niet tegenhoudt of snel verwijdert. Hij neemt zich wel voor om de schadevergoeding aan een goed doel te schenken.

"Ik krijg ongeveer vijf berichten per dag van mensen die me aanspreken over mijn bitcoinadvertenties. Dan wil ik niet eens weten hoeveel mensen in totaal worden bereikt," zegt hij aan The Guardian. Met de rechtszaak hoopt hij ook op media-aandacht om het grote publiek er op te wijzen dat de advertenties oplichting zijn.

Facebook: Lewis moet meer moeite doen

Lewis merkt tegenover The Guardian op dat andere advertentienetwerken zoals Outbrain de frauduleuze reclame intussen wel tegenhouden. Facebook blijft ze intussen tonen.

De krant nam ook contact op met Facebook, dat zegt dat het geen misleidende of valse advertenties toelaat op Facebook. Verschillende advertenties zouden al zijn verwijderd. "We hebben Martin Lewis ook uitgelegd dat hij advertenties kan rapporteren wanneer ze een inbreuk vormen op zijn rechten", klinkt het.

Dat is weliswaar zeer lastig, gezien Lewis zelf maar een fractie van de advertenties zelf opmerkt. Bovendien zegt Facebook dat het geen misleidende advertenties toelaat, maar pas effectief optreedt als dergelijke advertenties worden gerapporteerd. Die gerapporteerde advertenties komen nadien op een grote hoop samen met terreuroproepen, zelfmoordvideo's, kinderporno en ander schokkend materiaal die handmatig door een moderator wordt beoordeeld.