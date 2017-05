Britse zonne-energie laat kernenergie achter zich

Vrijdagmiddag was zonne-energie goed voor 8,75 gigawatt elektriciteit in Groot-Brittannië. Bijna een kwart (24 procent) van zijn stroom kwam van zonnepanelen.

Het was meer dan zomaar een record. "Voor het eerst genereerde zonne-energie meer stroom dan kernenergie. Alleen gas deed nog beter", zegt Paul Barwell, directeur van de Solar Trade Association, in een communiqué.

'Enorme prestatie'

Het record kwam niet onverwacht. Vrijdag beloofde de warmste dag van het jaar te worden en dat werd het ook. Het werd net geen 30 graden. Het vorige Britse record voor zonne-energie bedroeg 8,49 gigawatt en dateert van eerder deze maand.

De Solar Trade Association, de organisatie die de Britse zonne-energiesector vertegenwoordigt, spreekt van een enorme prestatie. "Momenteel is er 12,1 gigawatt aan zonne-energie geïnstalleerd in het Verenigd Koninkrijk, van Schotland tot Cornwall, genoeg om 3,8 miljoen huizen van stroom te voorzien", zegt Barwell. "Dat is een enorme prestatie in amper vijf jaar. Het zendt een zeer positief signaal naar het Verenigd Koninkrijk dat zonne-energie een belangrijke rol speelt in het terugdringen van de CO2-uitstoot in de Britse energiesector."

Zonnepanelen voor treinen

Britse onderzoekers testen sinds begin dit jaar ook of zonnepanelen langs treinsporen rechtstreeks energie aan de treinen kunnen leveren. In landelijke gebieden heeft het elektriciteitsnet vaak de limiet bereikt voor de opwekking van duurzame energie. Die volstaat dan niet om treinen op piekmomenten volledig van duurzame energie te voorzien.

Het project biedt veel mogelijkheden voor andere ontwikkelingen op energievlak waarbij de noodzaak om eerst te connecteren met het elektriciteitsnet wordt weggehaald. (IPS)