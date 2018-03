Britten lopen officieel meeneembaarheid van digitale rechten mis door Brexit

De Britten verliezen vanaf 29 maart 2019 hun digitale rechten buiten het Verenigd-Koninkrijk. Dat heeft de Europese commissie duidelijk gemaakt in een mededeling. Die beslissing heeft alles te maken met de Brexit-procedure waarin de Europese Unie en het Verenigd-Koninkrijk momenteel verwikkeld zijn.

De meeneembaarheid van de digitale rechten laat inwoners van de Europese Unie toe om hun abonnementen op bijvoorbeeld Spotify of Netflix ook in andere Europese landen te gebruiken. Vanaf 1 april zullen ook de streamingdiensten van Proximus en Telenet in het buitenland beschikbaar zijn.

Gevolgen voor beide kanten

Ook de Britten konden oorspronkelijk van de nieuwe regelgeving profiteren, waardoor ze onder meer 'BBC iPlayer' in het buitenland konden gebruiken. Maar die beslissing wordt nu teruggeschroefd binnen een jaar. Al werkt de maatregel langs beide kanten, want ook de Britse operators zullen de abonnementen van Europeanen niet langer erkennen in het Verenigd-Koninkrijk. De Britse overheid heeft nog niet gereageerd op de nieuwe beslissing van de EU.