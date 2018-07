Britten verkiezen streaming boven betaalzenders

De Britse mediaregulator Ofcom stelt dat Streamingdiensten zoals Netflix, Amazon of Now TV (van Sky) het afgelopen jaar zo'n 15,4 miljoen abonnees hadden. Iets meer dan de 15,1 pay-tv klanten. Volgens Ofcom is dat een niet te onderschatten trend.

De inkomsten van zogenaamde pay-tv zenders zoals Virgin en Sky zijn nog wel een pak groter. Alle zenders samen ging het hier om 6,4 miljard pond, wat 2,7 procent minder is dan in 2016. Videostreaming is goed voor zo'n 895 miljoen pond.

De cijfers slaan weliswaar niet op het totaal aantal tv-uren ten opzichte van het aantal gestreamde uren. Maar gezien betaalzenders in het Verenigd Koninkrijk een prominente plaats hebben, geeft de betaalbereidheid wel een goede indicatie.

5 uur per dagWel laat Ofcom weten dat de doorsnee Brit het afgelopen jaar gemiddeld 5 uur en één minuut naar audiovisuele content keek. Ongeveer twee derde, 3 uur en 33 minuten, ging naar klassiek tv (broadcast content) en 1 uur en 28 minuten naar andere content.

Hier plaats de regulator de nuance dat de jongere generatie anders kijkt. Kijkers tussen 16 en 35 kijken 4 uur 48 minuten per dag, met minder dan de helft (2 uur 11 minuten, 46%) voor tv, inclusief opgenomen en opgevraagde programma's. Bij die jongere generatie valt op YouTube alleen al goed is voor één uur per dag.