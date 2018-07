Britten willen techbedrijven aansprakelijk maken voor fake news

De uitspraak komt uit een mededeling van Damian Collins, parlementslid en hoofd van het Digital, Culture, Media and Sport Committee aan aanleiding van een voorlopig rapport dat de dienst uitbrengt. De definitieve versie komt dit najaar.

"Ze moeten verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop schadelijke en misleidende inhoud wordt gedeeld op hun sites." Aldus de parlementscommissie over de invloed van technologiebedrijven.

Daarbij wordt de vergelijking gemaakt met de regulering van klassieke media waarbij er een plicht is om een politiek evenwicht te bewaren en om nieuws feitelijk correct te melden. Het rapport in kwestie maakt ook sprake van een heffing voor sociale media die kan gebruikt worden om een kader van media-opvoeding te scheppen.

TechUK, een belangenvereniging van technologiebedrijven uit het Verenigd Koninkrijk, reageert negatief en wijst er op dat een consensus hierover lastig ligt. "Soms zijn beslissingen over wat wel of niet fake is zeer politiek en omstreden," laat Antony Walker, adjunct-directeur van techUK weten aan Reuters. Ook wijst hij er op dat berichten in traditionele media of uitspraken van politici vaak de bron zijn van nieuws dat achteraf vals blijkt te zijn.