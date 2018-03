'Broadcom laat bod op Qualcomm vallen'

De intrekking is nog niet officieel maar bronnen van Reuters zeggen dat het bedrijf zijn vijandige overnamepoging staakt. Dat doet het bedrijf nadat het comité voor buitenlandse investeringen (CFIUS) en president Trump lieten verstaan dat ze geen overname willen van Qualcomm door een buitenlandse partij.

Broadcom is vandaag technisch gezien Singaporees, maar zit al deels in de VS met zijn hoofdkwartier. Het bedrijf was al van plan volledig naar de VS te verhuizen en die plannen zouden wel nog steeds doorgaan.

Dat verhuisplan is opmerkelijk. Zo merkt Reuters op dat het Broadcom zo'n 500 miljoen per jaar in extra belastingen zou kosten. Maar zodra het bedrijf zijn hoofdzetel volledig in de VS heeft, kan CFIUS een toekomstige overname moeilijker blokkeren, het comité gaat immers enkel over buitenlandse overnames.

En die komen er waarschijnlijk aan. Zo zou Broadcom volgens Reuters wel kijken naar kleinere overnames die niet onder het toezicht van CFIUS vallen. Het bedrijf heeft daar momenteel al een cashreserve van 11 miljard dollar voor en mag een mogelijke cashflow van 9 miljard dollar per jaar verwachten volgens analisten.