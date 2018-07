Broadcom wil softwarebedrijf CA overnemen voor 19 miljard dollar

Er is een overeenkomst bereikt over een overnameprijs van 44,5 dollar cash per aandeel, zeggen media uit de VS woensdagavond. Broadcom zou zo in totaal 18,9 miljard dollar (16,2 miljard euro) betalen. Voor het bedrijf mag het wat kosten: het aanbod ligt naar eigen zeggen 20 procent boven de recentste slotkoers van het aandeel.

CA Tech produceert bedrijfssoftware en kan Broadcom helpen om het businessmodel in een nieuwe richting te sturen. Maar eerst moeten aandeelhouders en toezichthouders nog hun zegen geven.

Dat laatste kan moeilijk worden. In maart nog hield Amerikaans president Donald Trump een miljardengrote overnamepoging van concurrent Qualcomm door Broadcom tegen. Naar eigen zeggen omdat de nationale veiligheid in het gedrang zou zijn. De banden van dochterfirma's met China zouden de doorslag gegeven hebben bij die beslissing.