Broncode iOS lekt even op Github

Het gaat om de code van iBoot, een bootloader die onder meer voor de recovery modus zorgt. Het gaat om broncode voor iOS9, dat al dateert van 2015, al is niet uitgesloten dat Apple vandaag nog onderdelen daarvan gebruikt in nieuwere versies.

De code is in principe geheim, maar enkele maanden geleden circuleerde ze ook al op Reddit. Wel is nu zeker dat het om de echte broncode gaat gezien Apple een klacht bij Github heeft neergelegd om de code te verwijderen.

Voor securityspecialisten is de code ongetwijfeld interessant om meer te leren over de interne werking van de iPhone. Daarbij is niet uitgesloten dat er nieuwe securitylekken worden ontdekt. Toch blijft de schade relatief beperkt, laat Apple weten in een verklaring aan Techcrunch:

"Onze broncode van drie jaar geleden lijkt te zijn gelekt, maar de veiligheid van onze producten is zodanig ontworpen dat ze niet afhangt van de geheimhouding van de broncode. Er zijn verschillende lagen van hard- en softwarebescherming ingebouwd en we moedigen onze klanten aan om steeds te updaten naar de nieuwste sofwareversie." Aldus Apple.