Het gaat om vier miljoen euro die via Innoviris, het Brussels instituut voor onderzoek en innovatie, worden verdeeld. De bedoeling is dat meerdere spelers samenwerken waarbij er minstens één onderneming en een hogeschool of universiteit wordt betrokken.

Daarbij kunnen bedrijven 40 tot 60 procent van hun project gesubsidiëerd zien. Voor onderzoeksinstellingen gaat dat tot 100 procent. Wie wil meedingen naar de subsidies kan zijn interesse uiten voor 31 maart via www.innoviris.brussels.