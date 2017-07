Brussel laat pyloontaks vallen

De pyloontaks in Wallonië en Brussel was een doorn in het oog van de federale regering. "Het remt de uitrol van het mobiele netwerk en leidt ertoe dat mensen in afgelegen gebieden een slechte of helemaal geen mobiele dekking hebben", zei minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) daarover. Wallonië schafte de belasting daarom eind vorig jaar al af.

In Brussel werd de taks geïnd door de gemeenten, die er verschillende tarieven op nahielden. Het gewest zou de taks overnemen en uniformiseren, maar laat dat plan nu varen. "Het kan immers niet de bedoeling zijn om investeringen in de telecommunicatiemarkt of de toegang tot deze markt te ontmoedigen", stelt Vanhengel.

Voor de geschillen uit het verleden, ter belope van meer dan 100 miljoen euro, wordt nog een oplossing gezocht met de operatoren. Zij zouden graag zien dat het gewest van de gemeenten de verantwoordelijkheid krijgt om een minnelijke schikking te treffen, maar dat ziet het gewest niet zitten. Voor de toekomst wordt nog nagedacht over een nieuwe bijdrage van de operatoren, in een andere vorm dan een belasting. (Belga)